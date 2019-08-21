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Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik!

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik, oysa ki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” dedi.

Magazin / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:38
Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik!

Bülent Seyhan, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Reynmen’in şarkısıyla video çeken Hadise ve Ebru Polat için de şu yorumu yaptı:
“Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar.”

"SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ"

MÜYAP Başkanı, “Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bakıyorsun; ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız” şeklinde konuştu.

Ebru PolatBülent Seyhan


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