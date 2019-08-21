Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım yakalandı

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de, Demet Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı. Muhabbet sabah 04.00'e kadar sürdü.



Ünlü oyuncular, 20 Ağustos Salı sabahı da arkadaşlarıyla havuz başında görüntülendi.



Demet Özdemir, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Kaan Yıldırım'a “Eyvah çektiler, ne yapacağız?” dedi. Güzel oyuncu, daha sonra havuzdan çıkıp telefona sarıldı.







Kaan Yıldırım ise habercileri fark edince şezlongdan kalkmadı.



Fotoğraflarının net çıkmaması için beyaz havluya sarındı. Yanındaki arkadaşları da kendisine siper oldu.



Habercilerin gittiğinden emin olduktan sonra da villadan apar topar çıkan Kaan Yıldırım, Gündoğan'daki evinin yolunu tuttu.







Kaan Yıldırım, 27 Haziran'da 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanmıştı.





