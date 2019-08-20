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Reynmen, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını yönetmiş

Kısa süre önce 'Ela' adlı şarkısını yayınlayan ve 128 milyon tıklanan Reymen’in, daha önce Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarını yürüttüğü ve bir süre sonra bıraktığı öğrenildi.

Magazin / 20 Ağustos 2019 Salı 12:44
Reynmen, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını yönetmiş

Reynmen takma ismini kullanan YouTuber Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' adında bir şarkı yayınlamış ve ilk gün izlenme rekoru kırarak çok konuşulmuştu. Aktaş'ın ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la akrabalığıyle bilinen 'Reynmen' lakaplı ünlü YouTuber Yusuf Aktaş ile ilgili çarpıcı bir haber daha öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETMİŞ!

Habertürk'ün haberine göre; Reymen’in daha önce Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarını yürüttüğü ve bir süre sonra bıraktığı öğrenildi. Yusuf Aktaş ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı. Hasibe Yılmaz Aktaş, Cem Yılmaz'ın dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, "16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim" demişti.

Sosyal MedyaKomedyenİzlenme RekoruCem Yılmaz


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