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Sıla söyledi, Hazer Amani dinledi

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.

Magazin / 16 Ağustos 2019 Cuma 15:41
Sıla söyledi, Hazer Amani dinledi

Uzun bir aradan sonra Bodrum’da ilk konserini veren Sıla, ikinci konserini de antik tiyatroda tekrar verdi.

Konseri 5 bin kişi izlemeye gelirken, Hazer Amani ise konsere 5 dakika kala antik tiyatronun diğer kapısından girerek, direk kulise geçti.

Konser boyunca Sıla’nın şarkılarını kulisten dinleyen Hazer, daha sonra Sıla ile birlikte konser alanından ayrıldı.

Kulise kadar yanaşan araca binen ikiliye, koruma ordusu eşlik etti.

Hazer Amani'nin gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.


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