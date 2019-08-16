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Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plajda seyrederim

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Magazin / 16 Ağustos 2019 Cuma 14:02
Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plajda seyrederim

Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan usta isim Cemil İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

- Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var. Ajda'nın (Pekkan) geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.



- Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var. Ajda'nın (Pekkan) geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.

- Gülşen'i beğenmedim. Ben eğer konsere gidiyorsam, sesini dinlemeye gidiyorumdur yoksa gider plajda seyrederim.

- Adı üstünde Hadise... Beğenenleri vardır, kimi istiyorsa taklit etsin. Benden ırak, cennete direk olsun.

- Defterimde yok öyle biri. Benim için yok öyle biri. Benim için terbiye çok önemli.

- Ben hakiki sanatçılarla çalıştım, 500 yıl sonra adı yazılacak insanlarla çalıştım. Hadise beni hiç alakadar etmiyor.

Ajda PekkanHadise AçıkgözIrakCemil İpekçi


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