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Sibel Can tatilcileri coşturdu

Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Sibel Can yaptığı danslarla büyük alkış topladı.

Magazin / 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:32
Sibel Can tatilcileri coşturdu
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Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Şarkılarını söylerken izleyicileriyle de şakalaşan Sibel Can ‘Al beni de yanına' şarkısında İspanyol dansı etti. Dansıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçının giydiği fıstık yeşili İspanyol kollu elbisesi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkılarına orkestra üyeleri eşlik ederken ünlü sanatçı danslarıyla da mest etti. Konser sonrası Sibel Can hayranları sanatçıyı yakından görmek için uzun süre kulis kapısında bekledi.

Sibel Can


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