Ünlü çift ayrıldı

2,5 yıldır birlikte olan çiftten üzücü haber geldi. Sosyal medya üzerinden ayrılık mesajı yayınlayan Aka, "Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım." ifadelerini kullandı.



Kubilay Aka Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım.



Öte yandan ikilinin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.