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Nicki Minaj'dan Suudi Arabistan'ı karıştıran konser

Cesur sahne kıyafetleri, müstehcen ve provokatif şarkı sözleriyle dikkat çeken rap’çi Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da konser verecek. Nicki Minaj’ın konser verecek olması tartışmalara yol açtı.

Magazin / 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:16
Nicki Minaj'dan Suudi Arabistan'ı karıştıran konser

Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da düzenlenen 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacak.

İngiliz şarkıcı Liam Payne ile ünlü DJ Steve Aoki’nin de katılacağı festivalde, provakatif şarkı sözleri ve dikkat çeken kıyafetleriyle 36 yaşındaki Nicki Minaj’ın sahne alması tartışma konusu oldu.

18 Temmuz’da Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Stadyumu’nda yapılacak konserde alkol ve uyuşturucu kullanımı serbest olacak.

16 yaş ve üstü seyircilerin katılabileceği konserle ilgili sosyal medyada tartışmalar başladı.

Kadınların ehliyet almasının ve otomobil kullanmasının serbest hale getirildiği ve son dönemde sıkı muhafazakar kurallarda gevşeme sinyalleri veren Suudi Arabistan’da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Öte yandan Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti. Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rap şarkıcısı Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.

Mariah CareyKral AbdullahNicki MinajMuhafazakarSuudi Arabistan


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