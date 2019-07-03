Acun'u karşılarında görünce şok oldular

Önceki gün son model sürat teknesiyle Bodrum’un mavi sularında gezen Acun Ilıcalı’ya tatilciler bakakaldı. Bir beachin iskelesine yanaşan Ilıcalı’nın etrafını hayranları sardı. Dostlarının yanına giden Ilıcalı, hayranlarının isteğini de kırmayarak bol bol öz çekim yaptı. Sürat botu ile yanaştığı iskeleden güneşlenen 2 genç kız Acun Ilıcalı’yı karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Acun’u tekneden çıkarken yakalayan hayranları bol bol fotoğraf çektirip dakikalarca sohbet ettiler.