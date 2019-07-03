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Acun'u karşılarında görünce şok oldular

Bodrum’da tatil yapan Acun Ilıcalı sürat teknesiyle geldiği beachte büyük ilgi gördü. İskeleye yanaşan sürat teknesinden Acun’un çıktığını gören 2 bayan hayranı şoke oldu. Cep telefonuna sarılan gençler dakikalarca Acun ile fotoğraf çektirdi.

Magazin / 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:05
Acun'u karşılarında görünce şok oldular

Önceki gün son model sürat teknesiyle Bodrum’un mavi sularında gezen Acun Ilıcalı’ya tatilciler bakakaldı. Bir beachin iskelesine yanaşan Ilıcalı’nın etrafını hayranları sardı. Dostlarının yanına giden Ilıcalı, hayranlarının isteğini de kırmayarak bol bol öz çekim yaptı. Sürat botu ile yanaştığı iskeleden güneşlenen 2 genç kız Acun Ilıcalı’yı karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Acun’u tekneden çıkarken yakalayan hayranları bol bol fotoğraf çektirip dakikalarca sohbet ettiler.

2 Genç KızÇekim


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