Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tarkan'a piyango çıktı! 850 bin euro...

Ekim ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Tarkan’ın konser başına 85 bin euro alacağı öğrenildi. Megastar 10 konserden 850 bin euro kazanacak.

Magazin / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Tarkan'a piyango çıktı! 850 bin euro...

Tarkan 2019 Avrupa turnesine Ekim'de Londra'da başlayacak. Daha sonra İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya'ya gidecek Megastar'ın konser başına 85 bin euro kazanacağı öğrenildi. Toplamda 10 konser verecek Tarkan, 850 bin euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak.

Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek. Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Megastar'ın eylül ayında ise Harbiye'de konser vermesi bekleniyor.

Tarkan geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Liya'ya ve eşi Pınar'la ilgilenmek için Harbiye Açıkhava'da konser vermemişti.

AvrupaTarkan TevetoğluHollandaİsveçİsviçre


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar