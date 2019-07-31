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Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu.

Magazin / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE DETAYLARINA YER VERİLDİ

Açıklamada 'Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.' ifadelerine yer verildi.


Muhsin Ertuğrul SahnesiCamiiTwitterTopkapıŞehir Tiyatroları


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