Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.



CENAZE DETAYLARINA YER VERİLDİ



Açıklamada 'Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.' ifadelerine yer verildi.





