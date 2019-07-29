Burcu Güneş'ten müzik ziyafeti

Boğaz'ın en güzel adreslerinden Nevmekan Sahil'in bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte hem sevilen şarkılarını seslendiren hem de hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve hayranlarına unutulmaz bir akustik konser ziyafeti yaşatan Burcu Güneş, pop müziğin düşüşü ve rap'in yükselişiyle ilgili sorulara şu sözlerle yanıt verdi:



Son 10-15 yıldır biz kraliçeyiz diyenler pop müziğini yozlaştırdı



Ünlü sanatçı sanatçı Burcu Güneş, 'Ben bu ara biraz pop müzik adı altında çıkan şarkıcıların, özellikle de biz kraliçeyiz diyen insanların son 10-15 yıldır çıkan insanların, aslında gerçekten bu işi çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum maalesef. Ve maalesef yeni nesil bu insanları birer şarkıcı ve örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı. Maalesef buna da çok üzülüyorum' dedi.



'Benim gibi sadece işinde olanlar yarışacak insan bulamıyor'



Sanatçı Güneş, 'Benim gibi yapısı sadece işiyle anılmak olan insanlar, biraz tenezzül etmemek mi demeliyim biraz öyle. Kısacası yarışacak insan bulamıyoruz. Çünkü yarışmamız gereken bir şey yok ve bizler işimizi yapıyoruz. Ama başka olan şeylerle; çok fazla ön planda olan bir sektörün içerisinde olmaya çabalayan bir ordu olunca, ben o ordunun içerisinde zaten açıkçası bazen böyle çok fazla da uğraşacak bir şey yok' şeklinde konuştu.



UFO single ile ilgili açıklama da yapan Sanatçı Burcu Güneş, 'UFO diye bir single'ım çıktı. Tam anlamıyla bir yaz şarkısı UFO. Masalsı, fantastik bir video çektik. Bir de dans ettim. Bu akşam ilk kez akustik olarak söyleyeceğiz onu. UFO dansını etkileri yayılıyor bir akım şeklinde. Eylül'ün sonuna doğru inanılmaz videolar geleceğini bildiği için hem konserlerde sürprizlerim olacak hem de belki insanların dansların oluşan şeyler düşünüyorum. O yüzden bana bol bol UFO dansı videoları yollamaları lazım' dedi.



Güneş'e, UFO şarkısına Mustafa Topaloğlu'nun kızıp kızmayacağının sorulması üzerine ise 'Kızmaz inşallah. Bu tarz bir şarkı yapmamıştı. Bana kimse kolay kolay kızmaz, ben yaparsam güzel yaparım. O yüzden kızmazlar' ifadelerini kullandı.



Müziğin başından beri magazinsel bir kimlik olmadığının altını çizen Güneş, 'Bu özellikle seçilmiş bir şey değil, yapım böyle. Sürekli dışarılarda gezeyim diye bir durum söz konusu değil, zaten konserlerden ve çalışmaktan da vaktim olmuyor. İzmir'den geldiğimden beri hayatım çalışarak geçiyor. Ben daha çok insanları eğlendirmeyi seviyorum, o yüzden de beni sadece konserlerde görüyorsunuz. Şu an rap'in dönemi. Pop müzikte sektörü yönlendirirken çok fazla sorumluluk alması gereken insan var. Tamamen ne tutuyorsa ona gidelim diye bakılan bir kafa var. Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az. Bu yüzden de Türk pop müziği ciddi bir düşüş yaşıyor. Bunun nedeni de piyasayı yöneten kimlerse onlar' şeklinde konuştu.



Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Sanatçı Burcu Güneş'e geldiği için teşekkür ederek Üsküdar'ın simgesi olan Katibim Kitre Bebekleri hediye etti.