Acun Ilıcalı'dan o isme tepki

Bir süredir sosyal medya platformunda yayın yapan Seren Serengil'in kendisi ile ilgili söylediklerine yanıt vermeyen Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu. Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Seren Serengil ile ilgili açıklamalarda bulundu.









'REDDEDİLMESİ OLABİLİR Mİ ACABA?'

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Seren Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba?' ifadelerini kullandı. Seren Serengil'in ise Acun Ilıcalı'nın açıklamasına vereceği cevap merak konusu oldu. Konuyla ilgili yorum yapan Acun Ilıcalı'nın bir takipçisi, 'Meyve veren ağaç taşlanır.' yorumunu yaptı.