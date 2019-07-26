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Ziynet Sali, konserinde sevgilisiyle dans etti

Başarılı şarkıcı Ziynet Sali, dün akşam gerçekleşen Harbiye konserinde sevgilisiyle aşka geldi. İkili, binlerce kişinin önünde dans ederek alkış tufanı kopardı.

Magazin / 26 Temmuz 2019 Cuma 15:08
Ziynet Sali, konserinde sevgilisiyle dans etti

Ziynet Sali, dün akşam aylardır çalıştığı Harbiye konserinde sahneye çıktı. Binlerce hayranıyla buluşan Sali, bir ara sevgilisi Erkan Erzurumlu ile de dans etti.

KONSERDE AŞK GELDİLER

Konserde birden fazla kostüm değiştiren Ziynet Sali, mini yeşil elbisesiyle sevgilisiyle dans etti. Binlerce kişinin önünde aşka gelen ikilinin coşkulu dansı ise büyük bir keyifle izlendi. Ziynet Sali, dansını sevgilisinin kollarına yatarak bitirirken Erzurumlu da Sali'ye öpücük kondurdu.




'RUH İKİZİMİ BULDUM'

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisiyle ilgili 'Çok şanslıyım. Ruh ikizimi buldum. Müzik aşkımı bozacak kimseyle birlikte olmadım. Erkan kalbi çok güzel biri, hayatıma ve müziğime güzellikler kattı. Aşk istiyordum, bekledim, geldi. Keşke dediğim tek şey bebek' demişti.

Ziynet Sali


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