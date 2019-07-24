Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor

Trük sinemasının en güzel isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, bir dönem özellikle romantik komedi filmleriyle gönlümüze taht kurmuştu.Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet ile başrolleri paylaştığı sinema filmlerinde çoğu zaman biraz başına buyruk genç kız rollerini üstlenen usta oyuncu, güzelliği ile de dönemin gözde isimlerindendi.



PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELDİ

50'ye aşkın filmde oynadığı her karakterle hafızalara kazınan Bubikoğlu, şu günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 64 yaşındaki Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla güzelliğinden bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.







ESTETİKLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı takipçileri bu fotoğraflara itirazda bulundu. 70'ine merdiven dayayan Bubikoğlu'nun bazı hayranları estetik yaptırdığını iddia ederken bazı hayranları ise filtreleri fazla kullandığı için böyle göründüğünü söyledi.



YILLARA MEYDAN OKUYOR

Ancak Bubikoğlu hayranları olumsuz yorumlara inat sanatçının yıllara meydan okuduğunu söyledi.