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Gamze Özçelik Kamerun'da

Kendini hayır işlerine adayan eski oyuncu Gamze Özçelik'in şimdiki durağı Kamerun oldu.

Magazin / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
Gamze Özçelik Kamerun'da

Son dönemde adı sık sık yurt dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik bir kez daha yardıma ihtiyacı olanlara koştu.

'RABBİM SENDEN BÜYÜK SEVGİLİ YOKTUR BİZE'
Afrika ülkesi Kamerun'a giden Özçelik, buradaki fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp; 'Beni masum gönüllerde arayın diyen Rabbim.. Seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum. Artık senden büyük sevgili, yolundan büyük sevda yoktur bize...' notunu düştü.


InstagramKamerunGamze Özçelik


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