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Festival Emre Aydın konseriyle son buldu

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Emre Aydın konseriyle son buldu.

Magazin / 21 Temmuz 2019 Pazar 16:26
Festival Emre Aydın konseriyle son buldu

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 32’ncisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde halk danslarından çadır etkinliklerine, konserlerden yarışmalara kadar bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festival Emre Aydın konseriyle son buldu. Alkışlar eşliğinde binlerce vatandaşın doldurduğu alanda ışık şovlarıyla sahneye gelen Emre Aydın, gördüğü manzara karşısında adeta büyülendi. İnegöllülerin sevgi seliyle şarkılarını seslendiren sanatçıya, tüm şarkılarında hayranları da eşlik etti.

Emre Aydın’a İnegöl’ü simgeleyen çini armağan eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Amacımız birlik ve beraberliğimizi sürdürmek. Bu bir halk konseridir dedik, protokol uygulaması yapmadık. Vatandaşımız direk kıymetli sanatçımızla buluşsun istedik. Bundan sonra da halk konserlerini böyle devam ettireceğiz” dedi.

Konser alanında geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan protokolsüz alan, bu yıl da uygulandı. Halkın sanatçıyla daha yakın olabilmesi için ön kısımda protokol alanı oluşturulmadı.

Kültür SanatBelediye BaşkanıUluslararasıFestivalEmre Aydın


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