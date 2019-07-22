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'Allegra Ensemble' sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Allegra Ensemble" grubu Bodrum Kalesi’nde konser verdi.

Magazin / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:53
'Allegra Ensemble' sanatseverlerle buluştu
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Kadınlardan oluşan ’Allegra Ensemble’ grubu, Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ’Bodrum Konserleri’ kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçı soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, viyolonselde Hande Ulutaş, viyolada Melda Sak, kemanda Ümmiye Özdem, Şenzelita Aykanat, piyanoda Gülriz Tunca ve perküsyonda Irmak Tokgöz’den oluşan ’Allegra Ensemble’ grubu, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Grup, Türk ezgilerinin yanı sıra dünyadan eserlere de yer verdi.

Kültür ve Turizm BakanlığıAnkara Devlet Opera ve BalesiBodrum KalesiKaradeniz


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