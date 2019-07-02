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Yağmur Aşık'ın elinden çocuklar zorla alındı

Boşanma aşamasında olan Emre Aşık, velayet davasını kazanmasının ardından çocukları almaya gittiği sırada Yağmur Aşık, sinir krizi geçirdi.

Magazin / 02 Temmuz 2019 Salı 14:15
Yağmur Aşık'ın elinden çocuklar zorla alındı

6 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Emre Aşık ve Yağmur Aşık cephesinde, sular durulmuyor.

Bu kez de Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'a çocuklarını dövdüğü iddiasıyla dava açtı.

Olayla ilgili görüntülerin sunulduğu mahkemede tanıklar, Yağmur Aşık'ı suçladı.



ANNE AŞIK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Suçlamaların ardından velayet davasını kazanan Emre Aşık, mahkeme kararıyla çocuklarını almak için polislerle Yağmur Aşık'ın evine gitti.

Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Aşık, sinir krizi geçirdi.

Anne Aşık, polislere direnince ekipler tarafından biber gazıyla müdahalede bulunuldu.


Emre Aşık


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