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Demet Akalın ve kızına trafikte yumruklu saldırı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı ile birlikte seyir halindeyken trafik magandalarının saldırısına uğradı.

Magazin / 19 Temmuz 2019 Cuma 11:23
Demet Akalın ve kızına trafikte yumruklu saldırı

Demet Akalın, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.

ARABASI YUMRUKLANDI
Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.

'ELBET BULACAĞIM SENİ'
Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: 'Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandı mı yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana! Neymiş kırmızıda geçecekmişim! 34 GSL... elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bide arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum 'hadi be' diyor.


Sosyal MedyaTurgutreisŞarkıcıDemet AkalınTrafik Terörü


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