Osman Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a sert tepki: 15 Temmuz zaferinden rahatsız

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatör Osman Gökçek, Beyaz Tv'de Ferda Yıldırım'ın moderatörlüğü ile ekrana gelen 'Sürmanşet' programında önemli açıklamalarda bulundu.



15 Temmuz hain darbe girişiminin masaya yatırıldığı programda Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz'un skandal paylaşımı da gündeme geldi.



BUNDAN NİYE RAHATSIZLAR?



Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki Türk askerinin çizimine tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiğini iddia etti. Osman Gökçek, Özoğuz'un söz konusu paylaşımına tepki göstererek “ Buradaki darbeciler TSK'nın üniformaları içinde bu işi yapmaya çalıştılar mı? Çalışmadılar mı? Çalıştılar. Peki bu afişte ne var Türk bayrağı var. Vatandaş Türk bayrağıyla ülkesine hainlik edenlere karşı çıkıyor. Niye bundan rahatsızlar?” dedi.



BUNLAR 15 TEMMUZ ZAFERİNDEN RAHATSIZLAR



‘Bunların rahatsızlığı başka' diyen Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü;



Bu arkadaş 15 Temmuz zaferinden rahatsız. 15 Temmuz'daki özellikle milliyetçi muhafazakar vatandaşların sokağa dökülüp, bunların içeresinde bazı sosyal demokratlar da var. bu zaferi elde etmelerinden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlığı duymayan insan bunu yazamaz.



NE KOYALIM? BERMUDA ŞORTLU ÜZERİ ÇİÇEKLİ KİŞİLERİ Mİ?



Bu millet askerini silahlı kuvvetlerini çok seven bir millet. Orada binlerce askerimiz var, şehidimiz var. Ama Gökhan bey diyor ki “Bu resimlerden askerler kaldırılsın.” Ne koyalım bermuda şortlu üzeri çiçekli kişileri mi koyalım? Bunlar askeri kıyafetin içerisinde bulunan hainler.

