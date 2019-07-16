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Nusret evleniyor mu?

Nusret'in son paylaşımındaki tek taşlı yüzük takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret, akıllara evleniyor mu sorusunu getirdi.

Magazin / 16 Temmuz 2019 Salı 16:24
Nusret evleniyor mu?

'Saltbae' hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medya ve internette de adından söz ettirmeye devam ediyor.

TEK TAŞLI PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında. Her hareketi olay olan ünlü kasap, son yaptığı yüzük paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.



EVLENİYOR MU?
Nusret, etin içine koyduğu yüzüklü fotoğrafın altına 'She said yes' yazması sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımına 'Evleniyor musun' yorumları yağan Nusret, sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal MedyaNusret GökçeYağan


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