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Ünlü Dj'ler Çeşme'de

İzmir’in Çeşme ilçesindeki gözde bir eğlence mekanı, düzenlediği partilerle tatilcilerin eğlence adresi oldu.

Magazin / 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
Ünlü Dj'ler Çeşme'de

Çeşme ilçesinde, Aya Yorgi koyunun en önemli noktasında bulunan Shayna Beach, happy hour partilerle müzikseverleri ünlü isimlerle buluşturuyor.

Eğlence mekanı bu kapsamda, 14 Temmuz Pazar günü geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi dj’lerinin yer aldığı listede üç hafta boyunca zirvede kalan Berke Yurdakul, 18 Temmuz Perşembe günü R&B Hip Hop yıldızı Wo Mercy ve 20 Temmuz Cumartesi günü de başarılı Dj Burak Yeter ile tatilcilere müzik ziyafeti yaşatacak.

Saat 17.00’da başlayacak happy hour partiler, müzik ve dans eşliğinde geç saatlere kadar sürecek.

Aya YorgiHip HopDjBeach


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