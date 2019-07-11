Dalga sesleri eşliğinde yaz konserleri

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ve personeliyle gerçekleştirdiği etkinlikte, son olarak Yemişkumu ve Kocahasanlı’da tatil yapan vatandaşlar için konser verildi.



Düzenlenen konserde tatilciler doyasıya eğlendi. Kent Orkestrası solistlerinin seslendirdiği parçalara danslarıyla eşlik eden vatandaşlar, plajda renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklerle İçelliler’in kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşması hedefleniyor. Denize karşı seslendirilen şarkılara eşlik eden tatilciler, birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söylüyor. 7’den 70’e herkes sahillerdeki halk konserlerinin tadını çıkarıyor. Yaz sezonu boyunca her Cuma ve Cumartesi akşamı Kızkalesi, Susanoğlu, Yemişkumu ve Kocahasanlı sahil bandında konserler gerçekleşecek. “Kent orkestrası yaz konserleri” kapsamında, İçel Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve solistleri tarafından, 12 Temmuz’da Susanoğlu, 13 Temmuz’da Kızkalesi, 19 Temmuz’da Yemişkumu, 20 Temmuz’da Kocahasanlı, 26 Temmuz’da Kızkalesi ve 27 Temmuz’da da Susanoğlu’nda konser verilecek.