Ceylan Koynat'tan Demet Akalın'a gönderme

enç şarkıcı Ceylan Konat, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın yeni albümündeki Yekten isimli şarkısını okumuş hatta klip çekmişti. Akalın ise şarkısına klip çeken Koynat'ın YouTube'da yayınlanan videosunu kaldırtmıştı. Olaydan günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Koynat, Akalın'ın sesine gönderme yaptı.



AKALIN'IN DETONE OLDUĞU ANLARI PAYLAŞTI



Sesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Koynat, önceki gün Demet Akalın'ın Yekten şarkısını okurken detone olduğu anları paylaşarak 'İnsandan insana şükür ki fark var!' notunu yazdı.



'VİDEOYU KALDIRDIM RAHAT OL'



Klibi Demet Akalın tarafından kısa sürede silinen Ceylan Koynat, '1 saattir telefonum susmuyor Demet Akalın kaldırdım videoyu rahat ol. Ben okudum diye ne kıymetli oldu ya şarkı. Sizin alkışlayacak çok güzel olmuş diyecek yüreğiniz yok maalesef!' demişti.



