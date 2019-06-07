Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü Rapçi Ceza'nın acı günü

Ünlü rap şarkıcısı Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ceza, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda” dedi.

Magazin / 07 Haziran 2019 Cuma 18:41
Ünlü Rapçi Ceza'nın acı günü

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'nın babası Danyal Özçalkan için Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza'nın çok sayıda hayranı katıldı.

Taziyeleri, Ceza ve kardeşi Ayben kabul etti. Tören sırasında Ayben, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

“HAYATIMIN EN ACI GÜNLERİNDEN BİRİ”
Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum” dedi.

Çinili Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. ‘Danyal 34' yazılı formanın örtülü olduğu tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Metin Başar - Gamze Erdemir /İHA)

ErdemirGözyaşıKanser TedavisiCenazeKaracaahmet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar