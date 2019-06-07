Büyük aşkı bitiren görüntü

Rus süpermodel Irina Shayk ve 2015 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Bradley Cooper'ın arasında ayrılık çanları çalıyor... İkiliden 33 yaşındaki güzelin, aktörle birlikte oturdukları Pacific Palisades'teki evinden taşındığı öğrenildi.



The Sun gazetesinin haberine göre, birkaç aydır araları düzelmeyen çiftin ilişkileri için yapacakları bir şey kalmadı.



Öte yandan çiftin aralarının bozulmasının sebebi olarak, Lady Gaga gösteriliyor. İddialara göre, Oscar Ödülleri töreninde Cooper'la sahnede yaptığı düette yakınlaşan şarkıcı, ilişkide kıskançlık krizlerine sebep oldu.



Gaga ve Cooper'ın yakınlaştığı dakikalar, sosyal medyada da konuşulmuştu.