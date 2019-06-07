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Beren Saat’i sarsan ölüm: Aykut Cömert hayatını kaybetti

Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Ahu Yağtu ve Melisa Sözen’in ardından Beren Saat de Instagram hesabından yakın arkadaşı için veda mesajı yayımladı.

Magazin / 07 Haziran 2019 Cuma 09:23
Beren Saat’i sarsan ölüm: Aykut Cömert hayatını kaybetti

Aykut Cömert’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Aykut Cömert’in vefatının ardından Beren Saat de duygularını sosyal medya hesabından dile getiren isimler arasında yer aldı.

Beren Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" ifadelerini kullandı.


Sosyal MedyaKahkahaBeren Saat


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