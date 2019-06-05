Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in düğününden ilk fotoğraf

Mustafa Ceceli özel hayatıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.



Ceceli, 2 yıldır ayrıntılarını sır gibi sakladığı düğününden de ilk kez bir kare paylaştı.



'TEKNEDE EVLENDİK'



2 yıl önce basına kapalı gizli saklı evlenen Mustafa Ceceli düğünü ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ceceli, Selin İmer'le teknede evlendiklerini itiraf etti. Ünü şarkıcı, basın mensuplarını atlatmak için belirledikleri duraktan bir durak sonra tekneye bindiklerini söyledi.











