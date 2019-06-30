Beren Saat Atiye'nin 2. sezonunu yeniden yazdırıyor

Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin başrolünde Beren Saat yer alıyor. Dizide özel güçleri olan gizemli bir kadını canlandıran Beren Saat’e başrollerde Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger eşlik ediyor.



Birinci sezonu çekilen dizinin ikinci sezon hazırlığı sürüyor. Posta’nın haberine göre, Beren Saat yeni bölümlerin senaryosunu okuduktan sonra değişiklik istedi.



Senaristler, Beren Saat’in beğenmediği sahneleri yeniden kaleme almaya başladı.



Şengür Boybaş’ın ilk romanı Dünyanın Uyanışı’ndan uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ile Gönenç Uyanık oturuyor.



Dizinin çekimleri, birinci sezonda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu’nun farklı yerlerinde çekilecek.



Gizem-dram türündeki dizi OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirildi.



Projenin yapımcılığını Alex Sutherland üstlenirken, senaryoyu Jason George ve Nuran Evren Sit kaleme aldı.



