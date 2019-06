O davada karar!

Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu. Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar katıldı. Olayın ardından otomobilde hasarda tespit yapıldığı anda eylemi Erhan Çelik'in gerçekleştirdiğinden Gülben Ergen'in haberi olmadığını söyleyen avukat Emek Emre, karakola giderek görüntüleri istediğinde eylemi Çelik'in gerçekleştirdiğini öğrenmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.



TAKSİNİN ARKASINA TAKILIP İZİNSİZ GİRDİ



Güvenlik kamera görüntülerinde Erhan Çelik'in Gülben Ergen'in oturduğu siteye giren bir taksinin arkasına takılıp izinsiz girdiğini söyleyen avukat Emek Emre Çelik'in 2 saat 15 dakika sitenin otopark bölgesinde kaldığını belirtti. Emek Emre, Çelik'in 10 saniye boyunca Ergen'in aracının yanında kaldığını beyanın doğru olmadığını, bıraktığını ileri sürdüğü kartpostalın ise hiçbir yerde bulunamadığını söyledi. İki saat otoparkta kalan Erhan Çelik'in araçtaki çiziklerin fiziksel olarak kamera açısına girmeden de yapılabileceğinin tespit edildiği yönünde bilirkişi raporu olduğunu sözlerine ekleyen avukat Emek Emre, sanığın suç işlediğinin sabit olduğunu, cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



KOMPLO KURULDU



Sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise o gün itibarıyla araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılmadığını belirtti. Görüntülerde bir dakika 29 saniye gözüken Erhan Çelik'in ön kaputu çizmediğinin tespit edildiğini belirten avukat Ahmet Avşar, bunun diğer taraflarının da çizmediğini gösterdiğini iddia etti. Olayın gece olduğu halde tespitin ertesi gün saat 15.00'te yapıldığını belirten avukat Ahmet Avşar, şikayetin ise 10 gün sonra gerçekleştiğini, kendisinin kameralardan izlendiğini ileri sürdü. Çelik'in siteye girdiğinin bilindiğini düşündüğünü belirten avukat Avşar, bu şekilde kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Suça konu otoparkın tapu kaydı beyanlar hanesine işlenmediğini belirten avukat Avşar, otoparkın özel alan olmadığı gerekçesiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçunun işlenmediğini öne sürdü. Aracın ön camına kartpostal bıraktığını söyleyen Çelik'in dairenin otoparkına park etmesi nedeniyle huzur ve sükununu bozmasının söz konusu olmadığını belirten avukat Avşar, beraat kararı verilmesini istedi.



900 GÜN ADLİ PARA CEZASI



Mahkeme ise davanın bittiğini belirterek kararını açıkladı. Mala zarar vermek suçundan Erhan Çelik'e 900 gün adli para cezası veren mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 750 güne düşürdü. Ekonomik durumu ve diğer şahsi hallerini göz önünde bulunduran mahkeme Çelik'in günlüğü 80 TL'den 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Adli para cezasını birer ay ara ile 20 eşit taksitte yatırmasına karar veren mahkeme taksitlerin birisi süresinde ödenmediği takdirde kalan ayların taksitlerinin tamamının bir defada sanıktan alınacağı ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarını yaptı.



1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI



Gece vakti konut dokunulmazlığı eyleminden ise 2 yıl hapis cezası veren mahkeme iyi hal indirimine giderek cezayı bir yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek Çelik'in beş yıl süresince denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.