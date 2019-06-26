Yeni aşkın ilk fotoğrafı

Eda Ece, tatile yeni sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile çıktı. Çift, önceki akşam Hammam Alaçatı’daydı. Baş başa yemek yiyen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, mekan çıkışı ilk kez birlikte objektife takıldı.



EL ELE ÇIKTILAR



Kapıdan el ele çıkan çift, flaşların patlaması üzerine telaşla birbirinden uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen ikili, farklı yönlere yürüyerek ara sokaklarda gözden kayboldu.





