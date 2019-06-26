Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yeni aşkın ilk fotoğrafı

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, adının uzun zamandır birlikte anıldığı Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile önceki akşam Alaçatı’da görüntülendi.

Magazin / 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
Yeni aşkın ilk fotoğrafı

Eda Ece, tatile yeni sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile çıktı. Çift, önceki akşam Hammam Alaçatı’daydı. Baş başa yemek yiyen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, mekan çıkışı ilk kez birlikte objektife takıldı.

EL ELE ÇIKTILAR

Kapıdan el ele çıkan çift, flaşların patlaması üzerine telaşla birbirinden uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen ikili, farklı yönlere yürüyerek ara sokaklarda gözden kayboldu.


Eda Ece


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar