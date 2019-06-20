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Seçkin Piriler tapuyu aldı

Eski manken Seçkin Piriler’in üç yıl önce boşandığı Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’ye açtığı tapu davası sonuçlandı.

Magazin / 20 Haziran 2019 Perşembe 10:21
Seçkin Piriler tapuyu aldı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde Kaan Tangöze’nin boşanırken Ortaköy’de oturdukları daireyi Seçkin Piriler’e bıraktığı belirtildi: Boşanma protokolüne göre evin yarı hissesi Piriler üzerine yapılacaktı. Ancak üç yıl geçmesine rağmen daire devredilmedi.

Tangöze’nin avukatı, “Taşınmazda ipotek olduğu için Kaan Tangöze, Seçkin Piriler’e daireyi devredememiştir” dedi.

Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

Kaan TangözeSeçkin Piriler


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