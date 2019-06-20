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Pınar Altuğ'un makyajsız hali beğenilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaşınca olay oldu.

Magazin / 20 Haziran 2019 Perşembe 17:42
Pınar Altuğ'un makyajsız hali beğenilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaşınca olay oldu. Altuğ'un makyajsız hali birçok takipçisi tarafından beğenilmedi.

Altuğ'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Pınar hanım 44 yaşındasınız ama makyajsız çok yaşlı duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun makyajsız haline gelen olumsuz yorumların haricinde bazı takipçilerinden gelen iyi yorumlar da oldu. Altuğ'a destek vererek bir takipçisi, ''Bence siz her halinizle güzelsiniz. Kadınların makyaj yapması mecburiyet olamaz" dedi.


InstagramPınar Altuğ


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