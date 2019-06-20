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Oktay Kaynarca 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

İki reklam teklifi birden alan oyuncu Oktay Kaynarca, 8 milyon TL'lik teklifi reddederek dostunun firmasının reklam yüzü oldu.

Magazin / 20 Haziran 2019 Perşembe 16:17
Oktay Kaynarca 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni aranan yüzü oldu. İki reklam teklifi alan Kaynarca, tercihi dotunun markasından yana kullanarak 8 milyon TL'lik teklifi reddetti.

8 MİLYONU REDDETTİ

Günaydın'da yer alan habere göre, bir şirket, Kaynarca'ya reklamlarında oynaması için yaklaşık 8 milyon lira teklif etti. Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan ünlü bir erkek giyim markasını tercih etti.

YARI FİYATINA ÖZCAN DENİZ OYNADI

Kaynarca'nın reddettiği 8 milyonluk reklamda ise 4 milyon liraya Özcan Deniz ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Oktay KaynarcaÖzcan DenizHükümdar


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