Ivana Sert: Ben memnunum, sevgilim daha da memnun

Önceki gün bir davete katılan İvana Sert, "Sevgiliniz Tarhan Telli bu konuya ne diyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben halimden memnunum. Sevgilim daha da memnun. Beni bir kadın olarak çok beğeniyor. Kendimi iyi hissettikten sonra kötü eleştirilere o kadar takılmıyorum."



Üç yıl aşk yaşadığı Can Çelebi'den Aralık 2018'de ayrılan İvana Sert, Ocak 2019'da motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.