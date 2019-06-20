Ivana Sert: Ben memnunum, sevgilim daha da memnun

Modacı İvana Sert, karın kaslarını gösteren bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Takipçilerinden "Bu kadar kas bir kadına yakışmıyor" şeklinde eleştiriler aldı.
Önceki gün bir davete katılan İvana Sert, "Sevgiliniz Tarhan Telli bu konuya ne diyor?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Ben halimden memnunum. Sevgilim daha da memnun. Beni bir kadın olarak çok beğeniyor. Kendimi iyi hissettikten sonra kötü eleştirilere o kadar takılmıyorum."
Üç yıl aşk yaşadığı Can Çelebi'den Aralık 2018'de ayrılan İvana Sert, Ocak 2019'da motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.