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Ivana Sert: Ben memnunum, sevgilim daha da memnun

Modacı İvana Sert, karın kaslarını gösteren bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Takipçilerinden "Bu kadar kas bir kadına yakışmıyor" şeklinde eleştiriler aldı.

Magazin / 20 Haziran 2019 Perşembe 16:03
Ivana Sert: Ben memnunum, sevgilim daha da memnun

Önceki gün bir davete katılan İvana Sert, "Sevgiliniz Tarhan Telli bu konuya ne diyor?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Ben halimden memnunum. Sevgilim daha da memnun. Beni bir kadın olarak çok beğeniyor. Kendimi iyi hissettikten sonra kötü eleştirilere o kadar takılmıyorum."

Üç yıl aşk yaşadığı Can Çelebi'den Aralık 2018'de ayrılan İvana Sert, Ocak 2019'da motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.

İvana Sert


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