İbrahim Kutluay isyan etti

Eski eşi Demet Şener'in, aldırdığı uzaklaştırma kararını hiçe sayıp tekrar yargılanacağı konuşulan İbrahim Kutluay,

sonunda isyan etti.



Cezaevine gireceği iddialarını yalanlayan eski basketbolcu “Hem aile mahkemesinden hem de savcılıktan ret kararı var” dedi. Şener'in “İbrahim evime gelip salonun ortasında ıslık çalarak gömleğini değiştirdi. Açıklamaları hatırlatılan Kutluay, “Saçma sapan şeyler bunlar... Ben sadece çocuklarımı almak için sokağa evin önüne gittim” dedi.



Şener'le hiçbir ilişkisinin kalmadığını sözlerine ekleyen basketbolcu, nafaka ödemelerini sosyal medyadan paylaşması nedeniyle tepki çekmesiyle ilgili ise, “Parayı yatırmadığıma dahil yanlış bilgilerle sosyal medyayı bilgilendirecekler, ben yatırdığım dekontları görünce yanlış mı yapmış olacağım...



Bu konularla ilgili hiç konuşmadım ama konu çocuklarım ve babalığımla alakalı olursa her türlü açıklamayı yaparım” şeklinde konuştu.



Çocuklarıyla hiçbir sıkıntısı olmadığını belirten Kutluay, bayramda New York'ta çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.