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Demet Şener ile Cenk Küpeli evleniyor! Tarih belli oldu

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la olan 11 yıllık evliliğini geçen mart ayında bitiren eski manken Demet Şener, boşandıktan 15 gün sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.

Magazin / 20 Haziran 2019 Perşembe 16:14
Demet Şener ile Cenk Küpeli evleniyor! Tarih belli oldu

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.

YARIN EVLENİYORLAR

Ünlü çift, yarın Kuruçeşme'deki bir otelde nikah masasına oturacak. Nikah törenine ikilinin aileleri ve yakın dostları katılacak.

Demet Şener, sürpriz kararıyla ilgili Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına şunları söyledi:

"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."

Cenk KüpeliDemet ŞenerKanal DKuruçeşme


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