Demet Şener ile Cenk Küpeli evleniyor! Tarih belli oldu

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.



YARIN EVLENİYORLAR



Ünlü çift, yarın Kuruçeşme'deki bir otelde nikah masasına oturacak. Nikah törenine ikilinin aileleri ve yakın dostları katılacak.



Demet Şener, sürpriz kararıyla ilgili Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına şunları söyledi:



"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."