Beyaz Gazete Ana Sayfa

Seksenler'in Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisinin fenomen karakteri Bekçi Bekir, 20 bin iftariyelik dağıttı.

Magazin / 02 Haziran 2019 Pazar 12:33
Seksenler'in Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk, Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı.

Yüzyıllardır ramazanın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, “Selam” sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor.

Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı.



Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz'de eşlik etti.



Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor.








İslamHacı Ali Konuk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar