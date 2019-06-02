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Müge Boz: Evet, hakkımızda çıkan haberler doğru

Oyuncu Müge Boz, Galatasaray basketbol takımı oyuncusu olan Caner Erdeniz ile evlenme kararı aldıklarını söyledi

Magazin / 02 Haziran 2019 Pazar 11:37
Müge Boz: Evet, hakkımızda çıkan haberler doğru

Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evet hakkımızda çıkan haberler doğru, evleniyoruz” dedi.

Oyuncu duygularını böyle ifade etti:

İlk görüşte aşka inandığımı geçen ay vizyonda olan filmim , Çat Kapı Aşk'ın röportajlarında çokça söylemiştim aslında. Hatta filmi çekerken, ‘Umarım ben de birine böyle deli gibi aşık olurum, ne güzel bir hismiş' demiştim.

İçimden o kadar istemiştim ki bunu. Ama sonra unutmuştum bu isteğimi. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye sorgulamadığım zamanda, gerçekten doğru zaman olduğunda pat diye geliverdi işte. Zaten birisiyle ilk bakışmanızda kalbiniz size ne hissettiğini söylüyor, işte bu diyor.

Sadece kulak verip dinlemek gerek. Bizde de tam da böyle oldu işte. Çat Kapı atıverdik kendimizi birbirimize. Gerçekten kalpten en saf duygularla isteyince ve doğru zaman gelince oluyormuş. Bana bunu öğretti yaşadıklarım. Dilerim kalpten isteyen herkesin dilekleri kabul olur.



Sosyal MedyaMüge Boz


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