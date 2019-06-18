Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in evlat acısı

Hasan Ali Yener için Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



Cenazede taziyeleri kabul eden Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı.







Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek'i acı gününde Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gibi isimler de yalnız bırakmadı.









