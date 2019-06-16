Demet Akalın kahvaltıcıda gelen hesabı görünce isyan etti

Demet Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince sitem etti.



Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın kahvaltı için gittiği mekanda 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından böyle isyan etti:



'Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı...'





