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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin / 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:42
Usta oyuncu hayatını kaybetti

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım… Elveda…”

ERGÜN UÇUCU KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT'de Uykudan Önce programı veTatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur.


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