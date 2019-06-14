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Eser ve Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyetleri belli oldu

5 gün önce dünyaevine giren Berfu Yıldız ve Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.

Magazin / 14 Haziran 2019 Cuma 15:23
Eser ve Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyetleri belli oldu

Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz bu hafta içerisinde Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle evlenmişti.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, çok konuşulan düğünlerinin ardından bu kez de bebeklerinin cinsiyetiyle gündeme geldiler.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK
Çift, düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler, balayında yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının şişliği de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı.


BebekKilyosAntalyaEser Yenenler


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