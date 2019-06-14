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Aşkın ilk fotoğrafı!

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, Bodrum’da ilk kez objektiflere takıldı.

Magazin / 14 Haziran 2019 Cuma 10:05
Aşkın ilk fotoğrafı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edilen Tuğba Coşkun’la ilk kez Bodrum’da görüntülendi. Çift, önceki gün sabahın erken saatlerinde Gündoğan’da objektiflere yakalandı. Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Orman’ın sahibi olduğu Cape Otel’de bitirdi.

Yürüyüş boyunca neredeyse hiç konuşmayan çiçeği burnunda aşıklar, çevre halkının ilgisiyle karşılaştı. Orman’ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği de görüldü. Bir haftadır Bodrum’da olduğu öğrenilen Orman ve Çoşkun’un, gözlerden uzak bir tatil yaptıkları ve denize girmedikleri öğrenildi.

Fikret OrmanBeşiktaş


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