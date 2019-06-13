Aleyna Tilki'den şok paylaşım! Parmağını...

Fotoşop haberleriyle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.



Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda fotoşop kullandığını söyleyen takipçileri, 'Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari' yorumlarını yapmıştı.



Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı.



Genç şarkıcının paylaşımına 'Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin' gibi yorumlar yapıldı.







Tilki'nin bu yaptığı hareketi daha önce kendisinden yaşça büyük meslektaşı Hadise de yapmış ve büyük bir tepki toplamıştı.





