Ebru Polat: Sevgilim evli çıktı

Ebru Polat, konuk olduğu magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. Polat, sevgilisinin evli olduğunu öğrendiği günü canlı yayında anlattı.



İşte Polat'ın açıklamalarından ara başlıklar...



'ÇOK KİBARDI'

''Madam' şarkısını, yaşadığım bir olayın ardından yazdım. 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliğim oldu. Evleneceğiz. Mükemmel bir insan buldum sandım. O kadar düzgün ki karakteri. Ağzından saçma sapan bir cümle çıkmaz. Efendi, kibar bir insan. Saygılı. Bana kendimi prenses gibi hissettiren bir insanla beraberdim. 32 yaşındaydı. 'Bekardır' diye düşünüyordum. 24 saat beraber olduğum insanın evli olduğunu öğrendim. 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Şoka girdim.



'HATALAR KARŞILIKLI YAPILDI'

Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. 'Erkek arkadaşın nereli?' dediler. Her yerde onu anlatıyordum. Seviyorum, bekliyorum falan. 'Falanca yerli' dedim. 'Aa biz de oralıyız' dediler. Kimin nesi diye sordular. Söyledim. 'Ebru Hanım bir şey söyleyeceğiz ama o evli. İki de çocuğu var' dediler. 'Mümkün değil' dedim inanmadım. Fotoğraflarını gösterdiler. Sonra ona mesaj attım. 'Bu delikanlılıkta kaçıncı seviye' dedim, 'Hatalar karşılıklı yapıldı' dedi. Yıkıldım.'