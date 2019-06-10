Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı

Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın dün akşam gerçekleşen düğün törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.