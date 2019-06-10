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Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın dün akşam gerçekleşen düğün törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Magazin / 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın 300 kişilik düğünü dün akşam Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti.

Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törene, sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Seda Sayan'ın Instagram'da yayınladığı fotoşoplu pozlar çok konuşuldu.

Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar oldu. Bu fotoğraf sonrası Seda Sayan ve Acun Ilıcalı sosyal medyanın diline düştü.




Sosyal MedyaMurat DalkılıçAslı EnverEser YenenlerAcun Ilıcalı


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