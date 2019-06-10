Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız mavi tura çıkacak

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos'ta gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırdı. 300 aşkın seçkin konuğun katıldığı düğün de sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim yer alıyordu.

Magazin / 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız mavi tura çıkacak

2 ay önce hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturan çift, bu kez de konukları huzurunda bir kez daha evet dediler. Çiftin nikah şahitliğini ise kadim dostları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yaptı.

İKİ GELİNLİK DİKTİRDİ

Kır düğünü konseptine uygun bir kostüm tercih eden Eser Yenenenler, mavi renkli smokin giyinirken, Berfu Yıldız ise, özel dikim gelinlik tercih etti. Düğüne özel 2 gelinlik diktiren Berfu Yıldız, törenin ilerleyen saatlerde ikinci gelinliğin giydi. Düğünden 1 gün sonra balayına çıkacaklarını da söyleyen çift, ”Yoğun bir sezon ve düğün telaşı süresini geri de bıraktık. Balayı için ilk olarak Antalya’ya gideceğiz. Sonrasında da tekneyle mavi tura çıkmak istiyoruz.” dedi.

Oğuzhan Koçİbrahim BüyükakDüğün Telaşı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar