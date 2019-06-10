Eser Yenenler ve Berfu Yıldız mavi tura çıkacak

2 ay önce hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturan çift, bu kez de konukları huzurunda bir kez daha evet dediler. Çiftin nikah şahitliğini ise kadim dostları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yaptı.



İKİ GELİNLİK DİKTİRDİ



Kır düğünü konseptine uygun bir kostüm tercih eden Eser Yenenenler, mavi renkli smokin giyinirken, Berfu Yıldız ise, özel dikim gelinlik tercih etti. Düğüne özel 2 gelinlik diktiren Berfu Yıldız, törenin ilerleyen saatlerde ikinci gelinliğin giydi. Düğünden 1 gün sonra balayına çıkacaklarını da söyleyen çift, ”Yoğun bir sezon ve düğün telaşı süresini geri de bıraktık. Balayı için ilk olarak Antalya’ya gideceğiz. Sonrasında da tekneyle mavi tura çıkmak istiyoruz.” dedi.