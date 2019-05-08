Yeşim Salkım: Gülben Ergen kocama da ortaktı

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına destek veren Yeşim Salkım'ın takipçisine verdiği bir yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Gülben Ergen ile Yeşim Salkım, Twitter'dan #herseycokguzelolacak mesajını paylaştı.



Twitter'da bir kullanıcı da, "Gülben Ergen - Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" notuyla Salkım'ın mesajını alıntı yaptı.



Bu mesajı gören Yeşim Salkım ise olay bir yanıt verdi.



Salkım, Gülben Ergen için, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar" ifadelerini kullandı.







GÜLBEN ERGEN İLE YEŞİM SALKIM OLAYI



Yeşim Salkım, bir dönem Hakan Uzan ile evliyken, eşinin kendisini Gülben Ergen ile aldattığını söylemişti.

